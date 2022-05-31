المنامة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور المنامة حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تربط بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بما يلبي الطموحات والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية.// انتهى //17:29ت م0139