القاهرة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاقتصادية ألبرت موشانجا، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبُحِثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وإمكانات تحقيق الاكتفاء الذاتي في أفريقيا، ووضع معايير ومواصفات موحدة للمنتجات الأفريقية لتعزيز مكانتها في السوق الأفريقي، وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية.وأكد الدكتور مدبولي أهمية الإسراع في بناء قاعدة بيانات عن الصناعات الموجودة بالقارة الأفريقية للتعرف على الاحتياجات المطلوبة بين دولها، وأهمية استغلال الفرص الهائلة التي تتيحها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. فيما أشار مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاقتصادية من جانبه إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية المرجوة في أفريقيا.// انتهى //17:32ت م0140