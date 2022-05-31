الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسوقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومعالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم، بمقر النيابة العامة مذكرة تعاون، تهدف إلى توظيف إمكانات وخبرات الجهتين بما يحقق المصلحة المشتركة في نطاق اختصاصهما.وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات التعليمية والتدريبية والقانونية، ورفع مستوى الوعي القانوني والأمني في المجتمع، ونشر الثقافة العدلية والحقوقية، ودعم الأنشطة ذات العلاقة.وأكد المعجب أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر يخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي القانوني والعدلي، في ظل التقدم الذي تشهده دولتنا في جميع المجالات بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة - حفظهما الله- ، منوهًا بالدور الأكاديمي المميز الذي تقوم به جامعة الملك سعود، باعتبار أن التعليم المتكامل والنوعي هو الأساس في بناء الإنسان، وإعداده لخدمة وطنه وقيادته.من جانبه أشار معالي رئيس جامعة الملك سعود إلى أهمية أدوار النيابة العامة في المجتمع كمؤسسة معنية بحفظ وحماية الحقوق وتحقيق العدالة، مؤكدًا أهمية توقيع مذكرة التعاون سعيًا من الجامعة للشراكة مع مؤسسات المجتمع.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود النيابة العامة للتكامل مع مؤسسات الدولة تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات رؤية 2030.// انتهى //17:42ت م0141