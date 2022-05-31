الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسدشن مركز التدريب العدلي "البرنامج التدريبي للمعاهد القضائية والقانونية لدول مجلس التعاون الخليجي"، بحضور ومشاركة قضاة ووكلاء نيابة ومختصين ومسؤولي التدريب بالمعاهد والمراكز القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي.وأوضحت وزارة العدل أن مركز التدريب العدلي أقام بالتزامن مع تدشين البرنامج، الدورة التدريبية "بناء الحقائب التدريبية"، وسيقيم دورات تدريبية متنوعة في مجالات مختلفة، لأعضاء دول المجلس؛ وذلك سعياً إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير وتنمية القدرات البشرية للمعاهد والمراكز القضائية والقانونية لدول مجلس التعاون الخليجي.وتهدف دورة "بناء الحقيبة التدريبية" إلى تمكين المشارك من مهارات ومنهجيات بناء الحقائب التدريبية، وتوظيف الأدوات والنماذج اللازمة، لتصميم وتطوير المحتوى التدريبي، وإكساب المتدرب المعارف والخبرات التي تساعده على ذلك بدرجة عالية من الاحترافية.يذكر أن ما يميز هذا البرنامج ربط المحتوى بالواقع من خلال الحالات والوقائع والتطبيقات والأنشطة التدريبية القائمة على التفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات، وبمشاركة مدربين مؤهلين ومختصين في المجال؛ لإكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة.// انتهى //17:43ت م0143