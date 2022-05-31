لندن 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأعلنت السلطات الصحية في إنجلترا اليوم عن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"جدري القرود" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المقاطعة إلى 183 حالة منذ 7 مايو الماضي.وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية "UKHSA" في بيان بهذا الشأن، بأن إجمالي عدد الإصابات في المملكة المتحدة بلغ 190 حالة بعد تأكيد 4 إصابات في أسكتلندا، وحالتين في إيرلندا الشمالية، وأخرى في مقاطعة ويلز.وعلى الرغم من البيانات المذكورة، طمأنت الوكالة المواطنين بأن خطر انتشار المرض بصورة واسعة في المملكة المتحدة لا يزال منخفضاً، داعية المواطنين إلى اليقظة ومراقبة ظهور أعراض طفح جلدي أو علامات إصابة جديدة مثل البقع أو القرح أو البثور، على أي جزء من الجسم.// انتهى //18:25ت م0156