الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسعقد المركز السعودي للاعتماد، لقاءً تعريفيًا لجهات تقويم المطابقة بالمنطقة الشرقية، بمشاركة نخبة متميزة من المختصين في جهات تقويم المطابقة بعدد يتجاوز 100 مشارك.واستعرض المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، إستراتيجية المركز وخططه المستقبلية ودوره في دعم البنية التحتية للجودة في المملكة بهدف الإسهام في الوصول إلى أفضل عشر دول عالميًا بحلول عام 2030م.وأكد الدكتور عادل القعيّد أن اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- يشكل نقطة التحول التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات لتحقيق التنافسية على المراتب المتقدمة في المؤشرات العالمية، مبيناً سعي المركز خلال اللقاء لإبراز أهمية الاعتماد السعودي في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة، وذلك وفق أفضل المواصفات والمرجعيات العالمية.ويستمر المركز السعودي للاعتماد، في تقديم خدمات اعتماد مبتكرة وموثوقة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة الجودة للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية، ويسعى المركز لعقد المزيد من اللقاءات والدورات التدريبية اللازمة للقطاعين العام والخاص في جميع مناطق المملكة، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.// انتهى //18:29ت م0157