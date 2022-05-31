جدة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأعلنت إدارة موسم جدة تغيير موعد دخول الزوار لمنطقة جدة آرت بروميناد لتصبح من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة الثانية صباحاً.وتشهد آرت بروميناد -إحدى مناطق فعاليات موسم جدة- إقبالاً كبيراً من الزوار الذين استمتعوا بالفعاليات والعروض الحية المقدمة يومياً على الواجهة البحرية.وأتاحت إدارة الموسم الدخول للمنطقة "مجاناً"، وسط منظومة خدمات متكاملة، حيث تضمنت عروض جدة آرت بروميناد برامج وفقرات مسرحية، وألعاب نارية، وفعاليات ترفيهية، كما تضم أكثر من 95 متجرًا ومطعمًا ومقهى، ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال.// انتهى //18:31ت م0158