الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسوقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر خلال أعمال المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، إحدى عشرة مذكرة تفاهم مع عدد من الجمعيات البيئية ورابطة رواد الكشافة السعودية، بهدف تنمية مواقع الغطاء النباتي ورعايتها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها.وشملت الجمعيات المُوقَّع معها ( رماح الخضراء برماح، والصمان الخضراء بحفر الباطن، وأصدقاء البيئة بالزلفي، والمسؤولية المجتمعية بالرياض، وجمعية البيئة بالمدينة المنورة، وأملج الخضراء بأملج، والمحافظة على الأشجار والمتنزهات بالدوادمي، والبيئة ومكافحة التصحر بالرياض، والجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية، أمانة البيئية بعرعر، إضافة إلى رابطة رواد الكشافة السعودية ).وتهدف المذكرات إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتوفير خدمات الحماية والتشجير والرعاية، والمساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء بالوصول إلى التنمية المستدامة التي تعزز جودة الحياة.وتشمل مجالات التعاون تحديد المواقع المناسبة للتشجير وتوفير الأنواع النباتية المحلية لها، ونثر البذور، وتقديم الدعم لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وبرامجه، والتعاون في مجال الحماية والمراقبة الدورية، والرعاية، والتشجير، والتنمية، والأعمال الإنشائية وما يرتبط بها من تصاميم هندسية للمتنزهات ومراكز إكثار البذور والمشاتل.// انتهى //18:35ت م0160