الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسانطلقت أعمال اللجنة الفنية السعودية الأردنية للنقل البحري في دورتها الثالثة في العقبة بالمملكة الهاشمية الأردنية، بمشاركة وفد سعودي برئاسة وكيل الهيئة العامة للنقل البحري عبدالرحمن الثنيان، فيما رأس الجانب الأردني مدير عام الهيئة البحرية الأردنية محمد سلمان.ويأتي اجتماع اللجنة في إطار العمل المشترك والتعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين المملكة والأردن، ومن منطلق الرغبة المشتركة في تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال صناعة النقل البحري، واستكمالاً لمسيرة التكامل والتنسيق المشترك.واستعرض الجانبان المستجدات التي يشهدها قطاع النقل البحري والموانئ في البلدين، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري العالمي، وبحث آلية التطوير والتحديث لعدد من الاتفاقيات السابقة .وأبدى الجانبان رغبتهما بالاتفاق على مجموعة من العناصر المشتركة كتعزيز التعاون بين الإدارات البحرية وآلية التحقق من الشهادات، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات النقل البحري، وتوسيع نطاق التعاون المشترك فيما يتعلق بالتعليم والتدريب البحري من خلال الكليات والأكاديميات المعتمدة في البلدين، إضافة إلى تنمية حركة التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات في موانئهما من خلال التطبيق الأمثل للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والاستفادة من التجربة السعودية بهذا المجال، وستواصل اللجنة أعمالها ومتابعة تنفيذ اتفاقياتها ومن المقرر أن تعقد اجتماعها القادم في العام 2023م في المملكة.// انتهى //18:41ت م0161