الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسشاركت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير المقام في مركز الرياض الدولي من29حتى31 مايو، بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي والغطاء النباتي لمكافحة التصحر.وأوضحت "الفاو" أن المعرض والمنتدى قدم عددًا كبيرًا من صانعي القرار ومقدمي الحلول التقنية ورواد الصناعة الخضراء والمستثمرين من القطاع الخاص والأكاديميين والجمهور للبحث عن حلول لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والتصدي لتحديات تغير المناخ في المملكة والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المعرض يعد منصة للأطراف المعنيّة لإجراء حوارات وتبادل الخبرات والتعلم وبناء شراكات من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا ومستدامًا، وأن المعرض سيدعم نتائج التشجير واستعادة النظام البيئي والإجراءات المناخية.يُذكر أن المنظمة رائدة في تحسين المناظر الطبيعية والتشجير، ولعبت دوراً رئيسًا كعضو في اللجنة العلمية للحدث وتقديم العروض التقديمية في المعرض، وتضمنت المجالات التي قدّمتها "الفاو" مشاركة مجتمعية في مبادرات التشجير، وتأثير إدارة رعي الماشية على التشجير، ورصد موارد الغابات وتقييمها ، وتنظيم مبادرات الاستعادة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.// انتهى //18:42ت م0162