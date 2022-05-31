واشنطن 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC) اليوم أنه تم رصد 15 إصابة بجدري القردة في ثماني ولايات أمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية .وأوضحت المراكز في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم أن الحالات رُصدت في ولايات كاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وماساتشوسيتس، ونيويورك، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.// انتهى //19:04ت م0163