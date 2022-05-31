عام / امريكا ترصد 15 إصابة بجدري القردة في ثماني ولايات
الثلاثاء 1443/11/1 هـ الموافق 2022/05/31 م واس
واشنطن 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس
أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC) اليوم أنه تم رصد 15 إصابة بجدري القردة في ثماني ولايات أمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية .
وأوضحت المراكز في نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم أن الحالات رُصدت في ولايات كاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وماساتشوسيتس، ونيويورك، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.
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19:04ت م
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