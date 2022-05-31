الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسوصل معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف، والوفد المرافق له، إلى الرياض، اليوم , في زيارة رسمية للمملكة.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد السحلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد.// انتهى //19:18ت م0165