الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساختتم جناح هيئة تطوير محمية الأمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اليوم مشاركته بالمعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير بتوزيع أكثر من نصف مليون ذرة برية على زائري المعرض، ويأتي ذلك ضمن نشر الوعي والتثقيف بأهمية المحافظة على البيئة والاستدامة الطبيعية.وشمل جناح الهيئة شرح توضيحي لأنواع البذور البرية، وطرق زراعتها، ودور الهيئة في رفع الوعي والمساهمة في عملية استعادة التوازن البيئي وتنمية وزيادة الغطاء النباتي .يذكر أن مشاركة الهيئة جاءت لإبراز دورها في المحافظة على الطبيعة ومكافحة التصحر، شملت المشاركة في المعرض بجلسة حوارية عن أهمية "الاستثمار في المنتزهات والمحميات الطبيعية" .// انتهى //19:31ت م0166