الرباط 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسالتقى المديرُ العامُ لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك-بالرباط اليوم- برئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، حيث بحثا آفاق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على إيجاد آلية مؤسساتية للتعاون بين الإيسيسكو والمجلس، وفي مقدمتها قضايا التربية والتكوين.وبهذه المناسبة أشاد المسؤول المغربي بالدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في تعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي، مؤكدًا حرصه على دعم مبادراتها في مجالات التربية والثقافة وحفظ التراث.// انتهى //19:35ت م0168