الرباط 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي نموًّا بنسبة 0.15 %، مسجلاً 12.339,6 نقطة.وتقدَّمُ مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.21 % ليستقر عند 995,31 نقطة، فيما تقدمُ المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.08 % مسجلاً 923,75 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 236,52 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 644,96 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:36ت م0169