الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسشارك مكتب الممثل التجاري لمقاطعة مدينة قانسو بجمهورية الصين الشعبيىة لدى المملكة "قانسو"، بجناح في المنتدى والمعرض السعودي الدولي لتقنيات التشجير، الذي تختتم فعالياته اليوم، ونظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر خلال الفترة من 29 - 31 مايو ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .وأشاد المكتب بالمنتدى والمعرض، مشيرا إلى أنه تغطيته بنجاح للموضوعات المتعلقة بمجالات الحماية البيئية ومكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي وإدارة الموارد المائية، بمشاركة العديد من الخبراء والعلماء من جميع أنحاء العالم.وأبرز جناح "قانسو" التقنيات الحديثة وإنجازات البحث العلمي في المقاطعة بمجال الحماية البيئية، و تقنيات مكافحة التصحر، وطرق الري الموفرة للمياه، والتنمية المستدامة، فيما احتوى الجناح على مقاطع الفيديو التوعوية، والصور، والكتيبات، ونتائج الدراسات وتحقيقها للتأثير المطلوب.يُذكر أن مشاركة المكتب التجاري لمقاطعة مدينة قانسو في المعرض، فتحت الباب أمام تعاون مشترك مع المملكة في مجال الحماية البيئية، وقدّمت مساهمات إيجابية في دفع مفهوم الحضارة البيئية وتعزيز مفهوم البيئة الخضراء.// انتهى//19:46ت م0170