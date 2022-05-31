جدة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للامتثال والرقابة التعدينية أحمد بن محمد فقيه.واطلع سموه خلال اللقاء على شرح موجز عن أعمال و خطط الوزارة في دعم الاستثمار التعديني، ودورها في توفير المواد الخام للمشاريع التنموية بمحافظة جدة.// انتهى //19:58ت م0173