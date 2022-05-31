الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واساختتمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، اليوم دورة "مدخل في القانون الدولي الإنساني"، التي عقدتها في المدينة الرقمية بالرياض، بمشاركة عدد من المتخصصين من داخل وخارج المملكة .واستهدفت الدورة عددًا من العاملين بالقطاعات العسكرية والحكومية, لرفع مستوى الوعي حول القانون الدولي الإنساني وأهميته في النزاعات المسلحة، وتزويد المهتمين بالمعارف اللازمة عن مفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره وآلية إنفاذه وتطبيقه، وكذلك تزويدهم بالمعارف المتصلة بالمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وإطلاعهم على نماذج من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال .وجرى خلال الأيام الثلاثة للدورة، استعراض عدد من الموضوعات المهمة، كان على رأسها القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ومفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره ومبادئه، والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي والإنساني، وأدوارها في فض النزاعات المسلحة دولية وغير دولية .كما ناقشت نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني وآلية تنفيذه، واستعرضت نماذج من التجارب والممارسات الدولية في انتهاكات القانون الدولي الإنساني .وفي ختام الدورة، كرّم الأمين العام للجنة عبدالله الرويلي المشاركين وتوزيع الشهادات على الحضور .الجدير بالذكر أن لجنة القانون الدولي الإنساني لجنة وطنية معنية بالقانون الدولي الإنساني والتعريف به وتطبيقاته بالمملكة، وما يتصل به من اتفاقيات ومعاهدات انضمت إليها المملكة، ويأتي عمل هذه اللجنة ونشاطاتها بهذا المجال تعبيرا عن حرص المملكة والتزامها باحترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصُّعد كافة .// انتهى //20:33ت م0177