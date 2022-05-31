الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسيخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا مباراته الثانية ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية "بطولة تولون"، وذلك ضمن مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، ويلاقي الأخضر منتخب فرنسا في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت فرنسا السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب جوليس لادوميغ في مدينة فيترول الفرنسية.على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب اليوم حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين تكتيكية، بعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى تمارين على الكرات الثابتة، فيما طبّقت المجموعة الأخرى تمارين مهارية مع إنهاء الكرة.يذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا، التي ستقام منافساتها في المنطقة الشرقية منتصف سبتمبر المقبل، وضعت الأخضر على رأس المجموعة الأولى وإلى جواره منتخبات الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان.// انتهى //20:53ت م0179