الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسعقدت هيئة المكتبات لقاءً مفتوحاً مع عمداء شؤون المكتبات بالجامعات السعودية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد الرحمن العاصم، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الهيئة مع المهتمين والمتخصصين؛ للارتقاء بقطاع المكتبات وتمكين العاملين فيه.وبدأ اللقاء بعرض إستراتيجية ومشاريع الهيئة، وتضمنت الإستراتيجية ثلاث ركائز وهي: "تنمية قطاع المكتبات" و "تعزيز المشاركة المجتمعية" و "تطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية", إلى جانب 35 مبادرة طُورت في سبيل الوصول نحو التطلعات الثقافية.وتضمن اللقاء عرضاً لمبادرة المكتبة الرقمية، التي تتيح محتوى وخدمات رقمية متنوعة, كما تناول اللقاء مبادرة "إتاحة المكتبات الجامعية للعامة"، عبر استعراض أنشطة نموذجية قامت بها مكتبات عالمية أكاديمية، تناسب احتياجات الطلاب غير التقليدية، مثل خدمة الغرف العائلية المقدّمة للطلاب والباحثين، وتحويل هذا الموقع الثقافي إلى مساحة مجتمعية.وشدد جميع المشاركين في اللقاء على أهمية بناء الشراكات الإستراتيجية، لخلق الانسجام والتنسيق بين جميع الجهود لخدمة قطاع المكتبات.// انتهى //21:06ت م0180