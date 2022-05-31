الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي اليوم، رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد بن طالع العمري نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي للتايكوندو في دورته القادمة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي المنعقدة في المغرب بحضور ممثلين عن 18 دولة.وأكد العمري أن سيسعى لتطوير اللعبة ودعمها على الصعيد العربي والمحلي؛ للوقوف في أفضل المواقع العالمية؛ من أجل النهوض باللعبة في كل الدول العربية، وتنظيم بطولات مختلفة للمنتخبات والأندية.// انتهى //21:11ت م0181