الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واستشارك هيئة التراث ممثلة في إدارة التراث العمراني في البرنامج التدريبي "دور الإدارة المحلية في تطوير والمحافظة على التراث العمراني" الذي ينظمه مركز الإدارة المحلية بجامعة الأمير سلطان في الرياض ، وذلك لتعزيز قدرة الأجهزة والمؤسسات الحكومية المحلية على تقديم أنشطتها وخدماتها للمواطنين بما يحقق الفاعلية والكفاءة.ويتناول البرنامج عدة محاور، وهي: التعريف بالمفاهيم والمكونات الأساسية وإستراتيجية وأهمية إدارة والمحافظة على التراث العمراني، والأنظمة ودورة الإدارة والأجهزة المحلية في المحافظة عليه وتنميته واستثماره، واستعراض بعض التجارب المحلية في سياسات التعامل مع التراث العمراني وإدارته والمحافظة عليه، والتجارب الدولية في تحديد دور أجهزة الإدارة المحلية في إدارة التراث العمراني والمحافظة عليه، إلى جانب الاطلاع على تجربة محلية من خلال زيارة ميدانية لمشروع تراثي.وتأتي مشاركة هيئة التراث في هذا البرنامج ضمن جهودها في تطوير قدرات منسوبيها وحرصها على تقديم مستويات عالية من الأداء في المحافظة على التراث الوطني بمختلف مكوناته وأشكاله، وفي إطار الشراكة المثمرة التي تنتهجها الهيئة مع مختلف منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي في المملكة للمحافظة على التراث الوطني وصوْنه وانتشاره.// انتهى //21:17ت م0183