الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واستنطلق غداً في جدة منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر للأندية لفئة الكبار وتستمر لمدة أربعة أيام، حيث أقيمت الجولة الأولى في الدمام.ويشارك في منافسات البلياردو 32 نادياً هي: الهلال والاتحاد والشباب والقادسية والأهلي وضمك وأحد والفرع ومضر وقرية العليا والصفا والشعلة والتضامن وجبه والتهامي وحبونا والصقور والقلعة وعكاظ ووج والزلفي والاتفاق والفتح والوحدة والأخدود وشرورة والانتصار وقفار والعربي والوعد وجرش والسروات، فيما يشارك في منافسات السنوكر أندية الاتفاق والشباب والأهلي والوحدة والاتحاد وضمك وعكاظ ووج وحبونا والتضامن والفرع وجرش.// انتهى //21:20ت م0184