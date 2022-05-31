واشنطن 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسالتقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم برئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن التي تزور واشنطن حالياً.وناقش الجانبان سبل تعميق العلاقات الأمريكية النيوزيلندية، إلى جانب بحث الجهود المشتركة بين البلدين لمكافحة التطرف.ورحبا خلال اللقاء باستكمال المفاوضات بين البلدين حول اتفاقية إطار الفضاء الثنائية، التي ستدعم التعاون في مجالات علوم الفضاء، وعلوم الأرض، والاستدامة، والتعليم والتكنولوجيا.//انتهى//21:27ت م0186