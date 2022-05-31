جدة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسافتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية اليوم معرض "بساط الريح" بمنطقة سوبردوم في نسخته الـ21، ضمن فعاليات موسم جدة الذي يعد من أبرز المنصات التسويقية على مستوى الشرق الأوسط.وشهد المعرض حضور لافت من الزوار من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة للمهتمين في الأزياء والتصميم والفنون، كما قدم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال بأنامل المصممات السعوديات والمواهب السعودية، ويعمل المعرض على توجيه جهود رواد الأعمال من الشباب والشابات ودعم العلامات التجارية المميزة، وتعزيز طاقاتهم الإنتاجية، وتوفير فرص للوصول للجمهور، وبناء علاقات مع التجار والمستثمرين.وسيستمر "بساط الريح" لـ 5 أيام، خصصت 4 أيام منه للسيدات واليوم الأخير الموافق 4 يونيو للعوائل.// انتهى //21:37ت م0188