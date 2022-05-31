تونس 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسشاركت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في أعمال الدورة 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستضيفها اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة تونس.وناقشت الدورة موضوعات تتعلق بالأمن الغذائي العربي، وتداعيات وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العربي والتغييرات المناخية وإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني ودراسة إنشاء مركز عربي معلوماتي للتهديد السيبراني، إضافة إلى تقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة 52 التي استضافتها جامعة نايف في الرياض في شهر يناير الماضي.وشدد معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان في تصريح لـ ((واس)) على أن الجامعة بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب استعرضت ورقة تؤكد من خلالها الاهتمام الكبير لمسألة الأمن الغذائي في الوطن العربي، مع دراسة التغيرات العالمية على إمدادات الغذاء للدول العربية.//انتهى//21:41ت م0189