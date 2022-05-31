تونس 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش جددا خلالها تأكيد متانة العلاقات الثنائية التونسية الليبية، وضرورة المضي قدماً باتجاه دعمها وتطويرها خدمة لمصلحة البلدين، واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، التي تستدعي تضافر الجهود، ومزيداً من التنسيق في الرؤى والمواقف.وأفاد بيان للخارجية التونسية أن الوزيرة الليبية أطلعت نظيرها التونسي على آخر تطورات الوضع في ليبيا، والمساعي المبذولة لاستعادة استقرار ليبيا وبناء مؤسساتها الدائمة.وأضاف المصدر أن الجرندي أكد استعداد بلاده الدائم للوقوف مع ليبيا ومساندتها حتى تستكمل مسارها السياسي، مشدداً على أنه لا بديل عن الحوار للخروج بحل ترتضيه جميع الأطراف لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها وأمنها واستقرارها، ودورها في المنطقة سياسياً واقتصادياً بما يعود بالنفع على مختلف الدول والشعوب.كما استعرض الجانبان نتائج الاجتماعات الأخيرة لا سيما على المستوى الأفريقي والإعداد للاستحقاقات القادمة ثنائياً وإقليمياً ودولياً، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//21:41ت م0190