الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسنظمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة جلسة ثقافية بعنوان: "قصة نجاح في عالم الأزياء"، في صالون أفق النسائي ، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للمكتبة بالرياض للعام 2022.وأوضحت المصممة المستشارة في تطوير قطاع الأزياء أروى العماري، في بداية اللقاء، أن دخولها إلى عالم الأزياء كان نابع من حبها للفنون منذ الطفولة بما فيه الرسم والموسيقى, واستمر معها هذا الشغف حتى بعد دراستها لتخصص آخر مختلف, حتى جاء الوقت الذي درست فيه الأزياء.وأشارت إلى أن القيادة الثقافية بدأت تدفع الشباب والشابات نحو قطاعات مختلفة وجديدة منها قطاع الأزياء والذي يعتبر صناعة تقدر بملايين الدولارات في العالم وتعتبر محركا اقتصاديا مهما، منوهةً أن المصمم نتاج بيئته وتراثه.يذكر أن أروى العماري مصممة أزياء عالمية فازت بجائزة الأزياء من وزارة الثقافة السعودية، وتتميز تصاميمها باللمسات التراثية التي تستوحي الكثير من الفنون التي تعمل على عكس ثقافة المجتمع في الأزياء وتصاميمها.وقد درجت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على عقد مجموعة من اللقاءات والندوات ضمن برنامجها الثقافي السنوي الذي يلامس التوجهات الثقافية الجديدة خاصة مع التحولات الثقافية المحلية والعالمية التي تشهد اهتماماً بمختلف عناصر الفنون كالسينما والمسرح والأزياء والموسيقى والفنون التشكيلية والآداب, بالإضافة إلى العناصر التراثية والفولكلور والطبخ والمهن اليدوية والحرفية والتي تمثل عناصر القوة الناعمة التي تنقل للعالم, الفضاء الحضاري الوطني بمختلف تنوعاته.// انتهى //21:44ت م0191