الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسعقدت هيئة التراث لقاءً افتراضياً مفتوحاً جمع الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش بالجمعيات والمهتمين في قطاع التراث غير المادي؛ وذلك للتعريف بتراث المملكة غير المادي، وأهميته التاريخية، وأدوار الهيئة ومسؤولياتها تجاه تطوير وتمكين هذا القطاع.واستهل الرئيس التنفيذي لهيئة التراث اللقاء بكلمة أكد فيها الدور المهم للمهتمين بالقطاع، ممثلاً بالجمعيات المهنية والتعاونية والباحثين وأساتذة الجامعات والمتخصصين في دعم أنشطة الهيئة عبر المسارات التنظيمية المتاحة، والتي تصب في النهاية في توثيق وإبراز ما تمتلكه المملكة من ثروة كبيرة من التراث غير المادي الذي يستحق كل عناية للمحافظة عليه.وتضمن اللقاء عرضاً تعريفياً بجهود ومشاريع ومبادرات الهيئة في مجال التراث غير المادي، إضافة إلى استعراض إستراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التراث غير المادي ومكوناته وأعماله ومهامه وجهوده وأنشطته، وموقعه في الهيكل التنظيمي لهيئة التراث وإستراتيجيته، ومشاريعه الحالية ومنها: ملف ترشيح الورد الطائفي للتسجيل ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونيسكو، ومشروع توثيق وتعزيز الرياضات والألعاب الشعبية من خلال حصرها وإحيائها مع خلق حراك اجتماعي لإشعارهم بالفخر بهذا الموروث القيم، ومشاريع أخرى تهدف لتعزيز العادات السعودية الأصيلة، وملف لحفظ مهارة البناء بالطين لتسجيلها لدى اليونيسكو، فيما يجري العمل بشكل مستمر على حصر جميع عناصر التراث الثقافي غير المادي ضمن سجل وطني في مرحلته الأولى، مع حصر المجالس الثقافية وتفعيل دورها لتشجيع المشاركة المجتمعية وخلق وعي لدى الجمهور بدورها المهم بنشر الموروث الشعبي، وتنمية الحس الوطني وترسيخ الهوية الوطنية.كما احتوى اللقاء على عرض لمجموعة من المشاريع المستقبلية في هذا السياق، ومنها: إقامة لقاء سنوي يجمع المهتمين والمتخصصين لرفع مستوى العمل في القطاع، مع التحضير لإطلاق مؤتمرات إقليمية ودولية تتناول موضوع التراث الحي وطرق المحافظة عليه، إضافة لتأسيس مجلة متخصصة بالتراث باللغتين العربية والإنجليزية.وجرى خلال اللقاء استعراض قصة نجاح جمعية الآثار والتاريخ بنجران (جاتن)، إضافة للتباحث حول أنشطة وجهود ومشاريع الهيئة في مجال التراث غير المادي، والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الحضور.يذكر بأن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة التراث على تنظيمها بشكلٍ دوري مع العاملين في التراث بمختلف مجالاته وأشكاله، بهدف توثيق العلاقة مع المتخصصين في التراث، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم التطويرية.// انتهى //21:51ت م0192