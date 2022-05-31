جدة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسجذب "بيت المتبولي" بمنطقة جدة التاريخية زوار موسم جدة ، بتاريخه الطويل وقصصه التي تحكي حقبة تاريخية عريقة تعود لما قبل 400 عام من الزمن ، حيث يعد أقدم بيوت "جدة التاريخية".وعرّف الموسم زواره بتشييد البيت في المنطقة التاريخية بسوق العلوي داخل حارة اليمن من قبل الشيخ محمود المتبولي، وكان "البيت" يستقبل الحجاج لمدة شهر وتتكفل عائلة آل المتبولي كاملاً بالتكاليف لتوفير الراحة للحجاج من رحلتهم الشاقة.كما كان أهل الحي يجتمعون في شهر رمضان وأيام العيد، في البيت الذي يشهد مظاهر طقوس تعكس تقاليد الجيل القديم؛ في حين جرى ترميم البيت للحفاظ على الإرث التاريخي الذي يحمله؛وإعادته للواجهة الحضارية لمدينة جدة ومنطقتها التاريخية بعد ترميمه وتأثيثه.ويتميز البيت باستخدام الأخشاب المزخرفة في جدرانه وأسقفه من الداخل، مما يساعد على تحريك الهواء وتلطيف الجو من الحرارة، ويتكوّن البيت من الداخل من 4 أدوار ومدخلين مستقلين، ويطل المدخل الرئيس على السوق العلوي ويضم مقعدين برواشين تقليدية وأسقف مرتفعة، أحدهما مخصص لجلسة الرجال وكبار بيت المتبولي، والآخر للشباب أسفل البيت، ويحتوي على اثنين من الصهاريج، كانا يستخدمان لتخزين مياه الأمطار الوفيرة في ذلك الوقت.// انتهى //22:22ت م0195