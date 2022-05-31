الرباط 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسانطلقت بمدينة مراكش اليوم أعمال القمة الأورو متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، التي تنظمها على مدى يومين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية في موضوع "دور المجتمع المدني في إعادة بناء المنطقة الأورو متوسطية وتعزيز قدرتها على الصمود".ويتضمن جدول أعمال هذه القمة جلسات تناقش موضوعات تدبير الكوارث في المنطقة المتوسطية، وجائحة كورونا ودور المجتمع المدني في إعادة بناء المنطقة وتعزيز قدرتها على الصمود، وسبل إقامة شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي وتطوير التعاون الإقليمي، إضافة إلى إسهام المجتمع المدني في بناء فضاء للسلام والرفاه المتقاسم.ويسعى المجتمعون في هذا اللقاء إلى استكشاف مختلف الفرص التي كشفت عنها الجائحة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في منطقة ضفتي المتوسط، وإسهام الرقمنة في تحسين قدرات الصمود وتحقيق انتعاش ناجح لمرحلة ما بعد الجائحة.//انتهى//22:27ت م0197