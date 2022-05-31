جدة 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسرَعَى صاحبُ السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة -اليوم- حفلَ تخريج الدفعة الثامنة من طلاب المدرسة الفيصلية للموهوبين بجدة، للعام الدراسي ١٤٤٣هـ، بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع وقيادات التعليم بالمحافظة، وأولياء أمور الخريجين، وذلك بقاعة القصر بفندق جدة هيلتون.وفور وصول سموه تجول في المعرض المصاحب للحفل،الذي اشتمل على إنجازات المدرسة الفيصلية، وعدد من الأعمال المقدمة من الطلاب.وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بالقرآن الكريم, تلاه مسيرة الطلاب الخريجين, ثم ألقى مدير المدرسة الفيصلية للموهوبين بجدة محمد الشهري كلمة رحَّبَ فيها بسمو محافظ جدة؛لرعايته هذه المناسبة التي تدل على اهتمام سموه بأبنائه الطلاب، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الخريجين لهذا العام بلغ ٧٢ طالباً يمثلون الدفعة الثامنة من خريجي المدرسة، مقدماً التهنئة لهم على تخرجهم وانتقالهم إلى مرحلة تعليمية أكثر نضوجًا وتخصصًا وإنتاجًا؛ليسهموا في صناعة رؤية الوطن ومجده.ثم ألقى مديرُ تعليم جدة الدكتور نايف الزارع كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو الأمير سعود بن جلوي على رعايته حفلَ التخريج, الذي يأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من اهتمام ورعاية للموهوبين والمبدعين إيماناً بدورهم الريادي في نماء وبناء وطننا الغالي.وأضاف أن المدرسة الفيصلية حظيت وتحظى منذ تأسيسها باهتمام ورعاية من محافظة جدة منذ تخريج أول دفعة منها وحتى هذه الدفعة، لافتًا النظر إلى أن تعليم جدة يسعى لتهيئة البيئة التعليمية المحفزة في جميع المرافق التعليمية، مقدمًا الشكر لمنسوبي المدرسة ولمجلس الآباء بالمدرسة، متمنياً للخريجين مزيدًا من التفوق والنجاح.وفي ختام الحفل كرَّمَ سموُّ محافظ جدة الطلاب الخريجين، والداعمين، والتقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين.// انتهى //22:49ت م0199