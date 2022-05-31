طرابلس 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأنقذَ حرسُ الحدود الليبي 64 مهاجراً غير شرعي من عدة جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.وأوضَحَتْ رئاسةُ أركان القوات البحرية الليبية اليوم أن حرس الحدود الليبي عثر على المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر في طريقه نحو الضفة الجنوبية من المتوسط بعد أن كان قد أبحر من السواحل الليبية، مشيرة إلى تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.//انتهى//22:53ت م0201