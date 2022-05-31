تونس 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسشاركت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة في رئيسها معالي الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان في افتتاح معرض للمنتجات السجنية تنظمه وزارة العدل التونسية، وكان في استقبال معاليه رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح العميد الشريف السنوسي، كما حضر المناسبة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.وتعرف الدكتور البنيان والحضور خلال المعرض على بعض المنتوجات السجنية لمراكز التأهيل التونسية، والبرامج المعدة من أجل إعادة إدماج المساجين في الحياة العامة بعد انقضاء العقوبة السجنية.يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالجمهورية التونسية حلقة علمية حول تأهيل وتطوير العاملات بالسجون والمؤسسات الإصلاحية بمشاركة سبعة دول عربية.//انتهى//22:53ت م0202