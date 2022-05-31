الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسرفع لاعبو المنتخبات السعودية للمبارزة والكاراتيه والتنس الرصيد السعودي من الميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي اختتمت اليوم في الكويت، بعد إحرازهم 8 ميداليات متنوعة، ليصبح الرصيد الكلي للمنتخبات السعودية 67 ميدالية "16 ذهبية و22 فضية و29 برونزية".وافتتح المنتخب السعودي للمبارزة ميداليات اليوم بتحقيقه ذهبية منافسات الآبيه للفرق عبر حسين الطويل وزكريا الداوود وأحمد آل حسين وجواد الطويل، بعد فوزهم على نظيرهم الكويتي بنتيجة 45-35، كما حقق زملاؤهم عادل المطيري وأحمد القديحي وعلي البحراني، وسعد البقمي فضية منافسات السايبر للفرق بخسارتهم من الكويت 45-36.وشهدت منافسات الكاراتيه، تحقيق ثلاث ذهبيات وفضيتين، جاءت الأولى عبر فهد الخثعمي الذي فاز بذهبية وزن 67 كجم بتغلبه على الكويتي موسى حسن بنتيجة 8-4، وذهبية زميله اللاعب الأولمبي طارق حامدي وزن +84 كجم، بعد فوزه على الكويتي محمد المجادي 2-1، وأضاف زميلهم فرج الناشري الذهبية الرابعة، بفوزه على البحريني سالم الجمعة بنتيجة 6-1.وأحرز بدر العتيبي فضية وزن 60 كجم، بخسارته أمام الكويتي عبدالله شعبان 4-2، فيما جاءت الفضية الثالثة من نصيب ياسر بارقي الذي خسر في نهائي وزن 55 كجم أمام الكويتي سلطان المطيري 3-0.وفي منافسات التنس حقق لاعبو المنتخب السعودي عبدالله الفرج وعمر أحمد وعمار الحقباني وسليمان القاسم وسعود الحقباني برونزية منافسات الفرق بعد خسارتهم من الكويت 2-1.وعقب نهاية منافسات الكاراتيه والتنس، توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية بالدورة ، والشيخ مبارك الصباح عضو اللجنة الأولمبية الكويتية بتتويج الأبطال بالميداليات.واستحوذت ألعاب القوى على النصيب الأعلى من الميداليات بإحرازها لـ 24 ميدالية "5 ذهبيات و7 فضيات و12 برونزية".وجاءت لعبة الكاراتيه ثانياً بـ7 ميداليات "4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة"، ثم المبارزة بـ 6 ميداليات "ذهبية واحدة وفضيتين وثلاث برونزيات"، ورابعاً السباحة بخمس ميداليات "ذهبية واحدة وفضية وثلاث برونزيات"، والتنس 5 ميداليات "ذهبية واحدة وفضية وثلاث برونزيات"، وأربع ميداليات لكل من كرة الطاولة "ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية"، والرماية "ذهبية وفضية وبرونزيتين"، والجودو "3 فضيات وبرونزية"، وذهبيتين للألعاب الإلكترونية واحدة منها نسائية، وفضية وبرونزية لسيدات الدراجات.وفي الألعاب الجماعية، حقق المنتخب السعودي لكرة القدم للصالات للرجال الميدالية الفضية، فيما أحرز قدم السيدات الميدالية البرونزية، كما نال المنتخب السعودي لكرة السلة للرجال الميدالية البرونزية، وحقق الهوكي على الجليد الميدالية الفضية.// انتهى //23:05ت م0203