كينشاسا / أبوجا 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأعلنت السلطات الصحية في الكونغو -اليوم- وفاة تسعة أشخاص؛جراء الإصابة بجدري القردة وإصابة 465 شخصاً وبذلك تكون الكونغو قد سجلت أعلى نسبة إصابات ووفيات بالعالم بفيروس جدري القردة منذ انتشاره.وكانت السلطات الصحية في نيجيريا قد أعلنت أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بمرض جدري القردة وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.//انتهى//23:10ت م0204