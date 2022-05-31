ياوندي 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واستمكَّنَت القوات الكاميرونية من تحرير السيناتورة المختطفة إليزابيث ريجين موندي وعدد من الرهائن الآخرين في غارة أسفرت عن مقتل 12 إرهابياً في شمال غربي البلاد.وقال المتحدث باسم الجيش الكاميروني سيريل اتونفاك جيمو - في بيان- إنه تم الإفراج عن عدة رهائن بمن فيهم السيناتورة إثر غارة للجيش على "ملجأ إرهابي" في أشونج، مشيراً إلى تحييد عشرات الإرهابيين وإصابة آخرين واعتقال ثلاثة.وكانت السيناتورة إليزابيث ريجين موندي قد تم اختطافها مع سائقها في 30 أبريل الماضي في بامندا بشمال غربي البلاد،وأعلن جناحان من "قوات الدفاع الأمبازونية" الانفصالية مسؤوليتهما عن الاختطاف.//انتهى//23:11ت م0205