بريدة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسأقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم اليوم ، ورشة عمل بعنوان "رخص حفر الآبار" للإسهام في تعزيز التوعية في تراخيص حفر الآبار وتصحيح المخالف منها.وناقشت الورشة عددًا من الخطوات والمعوقات التي يواجهها مسؤولي نظام رخص الآبار بمكاتب الوزارة بالمنطقة, بالإضافة إلى تفاصيل موقع "رخص حفر الآبار" الذي يمكن المواطنين من استخراج تراخيص الحفر للأغراض الزراعية والبلدية والصناعية والتجارية عبر رفع الطلب إلكترونياً؛الذي يتيح معالجته خلال سبعة أيام.وتطرقت الورشة لنظام حفر الآبار الجديد،وأهمية توعية أصحاب الأشياب المخالفة التي لم يُستخرج تراخيص لها بقرب انتهاء مهلة تصحيح وضعها قبل ٣ ذي الحجة القادم.// انتهى //23:29ت م0206