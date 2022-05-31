جدة 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه في الرياض اليوم ،بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف.وبحث الطرفان خلال اجتماعهما التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بما يخدم الجهود والمساعي الدولية لإحلال السلم والاستقرار والتنمية في العالم.وأكد الجانبان حرصهما على مزيد دعم روابط الصداقة القائمة ودعم التقارب بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي في مختلف المجالات، وذلك في ضوء عضوية روسيا المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.واستعراض الجانبان التعاون الثنائي والتنسيق في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك،وذلك في إطار آلية التشاور السياسي بين الجانبين.// انتهى //23:31ت م0207