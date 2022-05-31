الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسدشَّنَ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.وأجرى الأخضر حصته التدريبية على ملعب كيباري، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبَّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية.ويواصل المنتخب في تمام السادسة والنصف من مساء غدٍ تدريبات؛تحضيرًا لمواجهة منتخب طاجيكستان في أولى مبارياته ضمن كأس آسيا يوم الجمعة المقبل.من جهة أخرى، التحق اللاعبان أحمد الغامدي وسعد بالعبيد ببعثة المنتخب، بعد استدعائهما من قبل الجهاز الفني للمنتخب، بديلين عن اللاعبين مصعب الجوير ومهند الشنقيطي، الذين تم استبعادهما بناءً على التقارير الأولية لحالتيهما الصحية المرسلة من نادييهما.من جانب آخر، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا ترحيبياً ببعثة الأخضر في مقر إقامتهم بالعاصمة الأوزبكية طشقند، شُرحت خلالها التعليمات المتعلقة بالبطولة، والتحديثات في قانون كرة القدم، وموضوعات النزاهة في المباريات.كما تسلّم قائد المنتخب اللاعب سعود عبدالحميد على هامش الاجتماع درع المشاركة في بطولة كأس آسيا.أعقب ذلك اجتماع مصغّر مع الطاقم الإداري للمنتخب نوقش خلاله عدد الموضوعات اللوجستية والتنظيمية، والتسويقية، والإعلامية.يُذكر أن الأخضر سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم الجمعة 3 يونيو، على أن يخوض يوم الاثنين 6 يونيو مباراته ضد منتخب اليابان، وفي يوم الخميس 9 يونيو يلاقي الأخضر منتخب الإمارات.// انتهى //23:31ت م0208