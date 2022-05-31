الرياض 01 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسعَقَدتِ اللجنةُ التنفيذية لمبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء، أمس، اجتماعها الأول للانطلاق الرسمي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء، بحضور معالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، ومشاركة المتخصصين من الجهات ذات العلاقة.وأُعلن خلال الاجتماع الانطلاق الرسمي لمبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء.// انتهى //23:33ت م0209