نيويورك 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واسسجَّلَت مؤشراتُ سوقِ الأسهم الأمريكية انخفاضاً-اليوم- بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 222.84 نقطة إلى 0.67% ليغلق عند 32990.12 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 26.09 نقطة إلى 0.63% إلى 4132.15 نقطة.وسجَّلَ المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 49.74 نقطة إلى 0.41% إلى 12081.39 نقطة.//انتهى//23:41ت م0211