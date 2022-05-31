اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلقُ على انخفاض
الثلاثاء 1443/11/1 هـ الموافق 2022/05/31 م واس
نيويورك 1 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 31 مايو 2022 م واس
سجَّلَت مؤشراتُ سوقِ الأسهم الأمريكية انخفاضاً-اليوم- بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 222.84 نقطة إلى 0.67% ليغلق عند 32990.12 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 26.09 نقطة إلى 0.63% إلى 4132.15 نقطة.
وسجَّلَ المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 49.74 نقطة إلى 0.41% إلى 12081.39 نقطة.
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