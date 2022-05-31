الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسوَصَلَتْ بعثةُ المنتخبِ السعودي - أمس الثلاثاء- إلى مدينة أليكانتي الإسبانية؛استعدادًا لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلقُ في شهر نوفمبر المقبل.وسيقيمُ الأخضرُ معسكرًا إعداديًّا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال المدة من 31 من شهر مايو حتى 9 من شهر يونيو.وسيخوضُ - خلال المرحلة الأولى- مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وسَتُلْعَبُ كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار أليكانتي، رئيس قسم المراسم بسفارة المملكة لدى مملكة إسبانيا نبيل الزهراني.من جهة أخرى، يجري المنتخب مساء اليوم الأربعاء حصة تدريبية عند السابعة مساءً على ملعب منتجع لافينكا.// انتهى //00:36ت م0003