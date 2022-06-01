الرياض 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :وزير الخارجية: المملكة على استعداد للمساهمة في التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في أوكرانيا​معالي نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية روسيا الاتحاديةخالد الفيصل يكرم القائمين على أعمال ندوة "فتوى الحرمين"أمير الرياض يرأس جلسة مجلس المنطقة لدورته الثانيةأمير القصيم يترأس جلسة مجلس المنطقةأمير القصيم يكرم «موضي الحميدان » الفائزة بجائزة شقائق الرجالأمير تبوك يشهد توقيع 6 اتفاقيات للجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقةالقنصل الأميركي يزور جامعة جدةمعالي وزيرِ الاستثمار يختتمُ زيارتَه لليونانقائد القوات البحرية يقف على سير مناورات تمرين «الموج الأحمر - 5» وفعالية يوم كبار القادة بالأسطول الغربيالقوات الجوية الملكية السعودية تنهي استعداداتها لانطلاق تمرين (فيصل12- 2022م)اللجنة التنفيذية لمبادرات تأسيس قوات الجو والفضاء تعقد اجتماعها الأول للانطلاق الرسميالشورى يدعو مركز الدراسات إلى قراءة الواقع ورصد القضايا والظواهر الاجتماعيةالموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلوماترئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل سفير النرويجأمانة الرياض: 11 لغة تثقف العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامةالألعاب السعودية تحصد 67 ميدالية بدورة الألعاب الخليجية الثالثةالمملكة تحقق المرتبة الأولى عالميًا لمجتمع المعلومات 2022مالهلال الأحمر السعودي يحقق لقب غينيس للأرقام القياسيةالمملكة تتصدر بسبع ميداليات في دورة الألعاب الخليجيةالاتحاد العربي للتايكوندو ينتخب العمري نائباً للرئيسالمنتخب السعودي للفيزياء يحقق ثاني إنجازاته خلال شهررئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي يلتقي بأصحاب الأعمال السعوديين80 فيلماً تدشن مهرجان أفلام السعودية في "إثراء"وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الطرق المختنقة) : رغم حجم التغيير والتطور الهائل الذي حققته المملكة في السنوات الأخيرة، وفي شتى المجالات، ما زالت المشكلة المرورية هاجساً مؤرقاً، وتتفاقم عاماً بعد عام دون حلول جذرية، ورغم أن المترو وخطة النقل في العاصمة تحديداً ستسهمان بلا شك في تحسين الحالة المرورية، إلا أن المشكلة ستبقى وتتعاظم طالما بقيت الرقابة المرورية في الطرق دون التطلعات، وفي ظل تزايد وتيرة النمو السكاني لا سيما في الرياض وبقية المدن الكبرى، ولذا فإن حل القضية المرورية يتطلب فكراً جديداً، ومعالجة شاملة، لا تكتفي بحل الأزمة الحالية، بل تضع خططاً مستقبلية للنقل والمواصلات مبنية على دراسات استشرافية تأخذ في اعتبارها النمو السكاني، وخطط الجذب السياحي.وأضافت : المراقب لحركة المرور، يلحظ بسهولة مشكلاته اليومية، ففضلاً عن السرعة والقيادة المتهورة، تبرز مشكلة تعدد المسارات عند المنعطفات أو مخارج الطرق السريعة، والتي تعد من أبرز أسباب الاختناقات المرورية، كما يبرز السير في جوانب الطرق (مسار الطوارئ)، وهو الأمر الذي يعرقل خدمات الإسعاف والمطافئ، وللإنصاف فإن هناك جهوداً لا تنكر لتوفير الانسيابية المرورية، مثل الخطة الجديدة للتقاطعات الرئيسة، والتي وفرت انسيابية أفضل لحركة السير، إلا أن الطموحات أكبر بالنظر للخطط الطموحة للعاصمة.وختمت : تعد المواصلات والطرق عاملاً رئيساً في نجاح أي خطة تنموية، كما أنها عنصر رئيس من عناصر جودة الحياة، وتحسينها يتطلب بالضرورة تضافر جهات عدة، ولا يمكن بالطبع تحميلها لجهاز المرور وحده، لذا فإن الحاجة ماسة لمقاربة شاملة للنقل والمرور تشارك فيها كل الجهات المعنية، وتخرج بتصور كامل يسهم في تذليل كل العقبات التي تعترض الخطط المرورية، فالموضوع أكبر من زحام مروري، بل هو تعطيل لحركة التنمية، وذو أثر سلبي على خطط جذب السياحة الإقليمية والدولية، فالطرق هي الخبرة الأولى لأي سائح أو زائر، ولا ننسى التأثيرات البيئية التي يسببها هذا الكم من السيارات التي تكتظ بها الشوارع، فضلاً عن هذه الأوقات المهدرة التي يقضيها السائق عالقاً في نهر لا ينتهي من السيارات.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (التقدم الرقمي) : تمثل موافقة مجلس الوزراء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، مرحلة جديدة لترسيخ نجاحات هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره قاطرة أساسية للتنمية الرقمية متسارعة التقدم والتحول لاقتصاد المستقبل في المملكة، امتدادًا للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حفظها الله، لكل مايحقق مستهدفات الرؤية الطموحة لازدهار الوطن ورفعته ورخاء المواطن، وتعزيز أكبر اقتصاد نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يهدف النظام إلى تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية وحماية المستهلك وتنمية مستوى الكفاءات الوطنية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير، والسعي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتوطين الخبرات والتقنيات المتقدمة.وختمت : لقد حقق التحوّل الرقمي قفزات هائلة، وبات ركيزة قوية والممكّن الأول لاستراتيجيات وبرامج التحوّل في كافة القطاعات، مما حقق استحقاقًا عالميًا للمملكة بحصولها على المركز الأول في أكثر الدول تقدمًا في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، يواكبها تميز المجتمع بارتفاع معدل الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ومن ثم نمو معدلات الاستثمار في التنمية الرقمية والتقدم التقني، حيث تملك المملكة أقوى البنى التحتية وتميز الحكومة الرقمية.// انتهى //06:00ت م0010