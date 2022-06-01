ينبع 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسنظم أمس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ورشة بعنوان "دور الإعلام في إدارة الحوادث البيئية"، في محافظة ينبع، وانطلقت بجدول أعمالها في ضوء مشاركة فاعلة وواسعة من قادة العمل الإعلامي في مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري، أن الورشة ترمي لرفع الوعي بقيمة العمل الإعلامي المرتبط بالبيئة، وحوادثها عند وقوعها -لا قدر الله-، مشيداً بما يتميز به الإعلامي السعودي من مهارة المنتمين إليه وكفاءة القائمين عليه، وما يتميز به مجتمع إعلاميي محافظة ينبع على وجه التحديد من اهتمام بالقضايا البيئية ومستجداتها، لافتًا في حديثه إلى حرص مركز الالتزام البيئي على الإسهام في صناعة مبدعين إعلاميين يجيدون إدارة الأزمة، انطلاقاً من اضطلاع المركز بالقيام على التمارين التعبوية لمكافحة التسربات الزيتية، والمعروفة باسم (استجابة).من جهته نوّه مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنورة المهندس عمربن محمد طه بما تشهده منطقة المدينة المنورة من دعم كبير للقطاع البيئي، يقترن بحرص جميع الجهات وتكاتفها ودعمها لكل ما من شأنه إنجاح التمارين التعبوية في البيئة البحرية للمملكة.// انتهى //06:21ت م0012