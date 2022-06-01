رفحاء 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسواصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية طلعة التمياط، جولاتها وجهودها في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.وأوضح رئيس البلدية المهندس فرحان الرويلي، أن البلدية عملت من خلال فرقها وطواقمها الميدانية خلال شهر مايو 2022م على رفع 25 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم ومعالجة نحو 50 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، بالإضافة إلى معالجة وتحسين وضع 12 حاوية نظافة ومعالجة 26 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات الأسفلتيه، وطلاء وإصلاح أكثر من 40 متراً مربعاً من بلاط الأرصفة المتهالك والبلورات والإنترلوك،بالاضافة لـ24 جولة رقابية شملت نشاط بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية.وأكد المهندس الرويلي، أن البلدية ماضية في تنفيذ جميع خططها وستواصل جميع أعمالها وبرامجها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وفق الخطط والبرامج المعدة والمعمول بها لتحقيق جودة الحياة إحدىركائز رؤية السعودية 2030.// انتهى //06:25ت م0013