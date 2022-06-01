ينبع 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسترأس امس محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي اجتماع المجلس المحلي الثاني بدورته السادسة، بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة و بحضور وكيل محافظ ينبع فيصل بن حمد المطيري وأعضاء المجلس من المسئولين والأهالي.ونوه محافظ ينبع بحرص واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه لأعمال المجلس متطلعين أن يكون المجلس المحلي فاعلًا لدوره في تنمية المحافظة ، تلى ذلك استعراض جدول الاعمال والذي تضمن عرض خطة عمل لجنه الشباب ولجنة البيئه والأهداف والمبادرات لعام ٢٠٢٢م والتوصية برفع مركز دفاع مدني بقرية الفقعلي.وفي ختام الاجتماع أعد محضر بما تم ورفع لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة.// انتهى //06:27ت م0014