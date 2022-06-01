إسلام آباد 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان رئيس الوزراء شهباز شريف عن حزمة دعم جديدة لتخفيف عبء التضخم عن المواطنين، ضمن مساعي الحكومة في باكستان للسيطرة على موجة الغلاء.واهتمت بموافقة مجلس الوزراء السعودي أمس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي.وأخبرت عن بدء تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني نظراً لاقتراب حكومة إسلام آباد من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يضمن حصول باكستان الشريحة المتبقية من برنامج الدعم الاقتصادي المعتمد لها من الصندوق.واهتمت بالمباحثات الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ونظيره البريطاني بوريس جونسون، والتي تناولت بحث العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في أفغانستان وأوكرانيا، ونزاع جامو وكشمير.وتناولت اتفاق باكستان والهند على تبادل المعلومات المسبقة بشأن الفيضانات في الأنهار المشتركة بين البلدين، والمعروفة بأنهار حوض نهر السند.وتناقلت في الشأن الإقليمي إعلان سلطات نيبال عن انتشال جثث جميع ضحايا الطائرة التي تحطمت قبل يومين وعددهم 22 شخصاً.// انتهى //07:16ت م0017