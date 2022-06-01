رفحاء 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسشرعت جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية، بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم أمس،بتنفيذ مشروعها التعليمي "طموحي" لإقامة برنامج دروس التقوية الدراسية للطالبات من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية مجاناً.وأوضحت الجمعية، أن المشروع الذي يستمر شهر يهتم بتحسين المستوى الدراسي ورفع تحصيل المتفوقات وتحقيقا لأهداف التعليمية والتربوية ورفع مستوى التحصيل، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، والتغلب على صعوبات التحصيل الدراسي من خلال التعرف على طرق تدريس مختلفة تراعي الفروق الفردية والاحتياجات المختلفة.// انتهى //07:43ت م0018