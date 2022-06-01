رام الله 02 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 01 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في القدس، ومقدساته.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق بالغاز إثر مواجهات في بلدة حلحول شمال الخليل، وأعتقل 21 مواطنًا، واستهدف الصيادين والمزارعين شمال وشرق غزة، ومواصلة المستوطنين انتهاكاتهم، بحق الفلسطينيين.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن "عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين، وعدم حل القضية الفلسطينية حتى الآن هو فشل للمجتمع الدولي".وتحدثت عن مطالبة وزير الخارجة والمغتربين رياض المالكي، الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.// انتهى //09:12ت م0021